В Подмосковье от коронавируса привились около 350 тысяч человек

Около 350 тысяч жителей Подмосковья получили обе прививки в рамках вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

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Глава Московской области в эфире телеканала "Россия-1" отметил, что в планах у руководства привить несколько миллионов человек. По его словам, в настоящий момент запись на вакцинацию упрощена, это можно сделать как в поликлинике, так и через официальный портал госуслуг или по телефонам горячей линии.

По данным Воробьева, в регионе много скептически настроенных людей, которые не уверены в необходимости вакцинации. Губернатор подчеркнул, что врачи должны убеждать население защищать себя от болезни. Особенно важно убедить в необходимости прививок людей пожилого возраста.

Воробьев рассказал о том, что людей старшего поколения будут обзванивать и приглашать привиться от коронавирусной инфекции лично. Глава Подмосковья напомнил, что вакцинация проводится бесплатно и доступна всем совершеннолетним жителям региона с 14 декабря прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияАндрей ВоробьёвПодмосковье
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