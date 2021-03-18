В Подмосковье от коронавируса привились около 350 тысяч человек

Глава Московской области в эфире телеканала "Россия-1" отметил, что в планах у руководства привить несколько миллионов человек. По его словам, в настоящий момент запись на вакцинацию упрощена, это можно сделать как в поликлинике, так и через официальный портал госуслуг или по телефонам горячей линии.

По данным Воробьева, в регионе много скептически настроенных людей, которые не уверены в необходимости вакцинации. Губернатор подчеркнул, что врачи должны убеждать население защищать себя от болезни. Особенно важно убедить в необходимости прививок людей пожилого возраста.

Воробьев рассказал о том, что людей старшего поколения будут обзванивать и приглашать привиться от коронавирусной инфекции лично. Глава Подмосковья напомнил, что вакцинация проводится бесплатно и доступна всем совершеннолетним жителям региона с 14 декабря прошлого года.

