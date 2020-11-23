В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки

Две оставшиеся в Подмосковье свалки закроют до конца года, заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами областного правительства и главами городских округов.



«Они уйдут в прошлое раз и навсегда. Это Ядрово и Лесная», – цитирует слова губернатора «Радио 1».