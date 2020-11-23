В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки

Две оставшиеся в Подмосковье свалки закроют до конца года, заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами областного правительства и главами городских округов.

«Они уйдут в прошлое раз и навсегда. Это Ядрово и Лесная», – цитирует слова губернатора «Радио 1».

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Он также обратил внимание на необходимость ликвидировать незаконные свалки. Для их выявления в Подмосковье работает более 200 фотоловушек.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов. По его словам, это позволит наконец состояться мусорной реформе. Он напомнил, что в России уже долго строят мусоросортировочные комплексы, так как сначала не было денег на поддержку отрасли, а потом возникли более важные направления.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеМусорСвалка
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