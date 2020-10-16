В Подмосковье начали штрафовать за отказ принять безналичную оплату в транспорте

Однако жители Подмосковья жалуются, что перевозчики не рассказывают им о том, что проезд можно оплатить картой.

Теперь должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридических – от 70 до 100 тысяч рублей.

Вместе с тем в Административном кодексе с 2016 года действует правило, согласно которому за отказ принять банковскую карту в транспорте водителю грозит штраф в две тысяч рублей.

