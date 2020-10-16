В Подмосковье начали штрафовать за отказ принять безналичную оплату в транспорте

В Подмосковье начали штрафовать за отсутствие в общественном транспорте информации о возможности безналичной оплаты проезда.

Согласно вступившему в силу закону, перевозчики обязаны принимать от пассажиров не только наличные деньги, но и карту «Стрелка» или банковскую карту. При этом если пассажиру откажут в безналичной оплате, то он имеет право ехать бесплатно, передает «Радио 1».

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Однако жители Подмосковья жалуются, что перевозчики не рассказывают им о том, что проезд можно оплатить картой.

Теперь должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридических – от 70 до 100 тысяч рублей.

Вместе с тем в Административном кодексе с 2016 года действует правило, согласно которому за отказ принять банковскую карту в транспорте водителю грозит штраф в две тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:ДеньгиПодмосковьеБанковские Карты
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