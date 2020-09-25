Иммунитет к COVID-19 выработался у 30% жителей Подмосковья
Около 30% процентов жителей Московской области имеют иммунитет к коронавирусу, заявил глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По его словам, этого недостаточно для сдерживания пандемии.
Ученый отметил, что многие люди не сталкивались с новой инфекцией, а переболевшие с ослабленным иммунитетом могут заболеть повторно, передаёт «Радио 1».
Викулов также призвал не считать рост заражений COVID-19 второй волной, так как это «растянутый хвост первой волны».
Ранее глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев заявил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса в Подмосковье вводить не нужно, достаточно соблюдать действующие рекомендации.
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