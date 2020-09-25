Иммунитет к COVID-19 выработался у 30% жителей Подмосковья

Ученый отметил, что многие люди не сталкивались с новой инфекцией, а переболевшие с ослабленным иммунитетом могут заболеть повторно, передаёт «Радио 1».

Викулов также призвал не считать рост заражений COVID-19 второй волной, так как это «растянутый хвост первой волны».

Ранее глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев заявил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса в Подмосковье вводить не нужно, достаточно соблюдать действующие рекомендации.

