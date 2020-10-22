В Петербурге выросла смертность от COVID из-за поздних обращений за медпомощью

Эргашев рассказал о том, что заболевшие обращаются к врачам только через неделю после заражения, тогда как в это время в организме уже начинается "цитокиновый шторм", то есть потенциально летальная реакция иммунной системы, и человек впадает в тяжелое или крайне тяжелое состояние.

Вице-губернатор напомнил, что необходимо вызывать скорую помощь или обращаться к участковому врачу в любом случае, вне зависимости от тяжести симптомов. Врачи проведут весь комплекс мер: тест на наличие инфекции, уровень кислорода в крови, и только после этого дадут направление на госпитализацию или домашнее лечение.

За 10 дней Петербург достиг пика по уровню заболеваемости за всю пандемию. В городе было зафиксировано почти 54 тысячи случаев заражения, из них выздоровели 34,5 тысяч человек, скончались 3 509. За сутки здесь выявили 684 случая инфицирования COVID-19.

