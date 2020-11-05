В Петербурге введут ограничения на работу общепита до 29 ноября

Как передает агентство, в документе идет речь о целом ряде мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. Так, с 9 по 29 ноября будут закрыты фуд-корты в торговых центрах и иных заведениях. На этот же период будут закрыты ночные заведения.

Места общественного питания будут работать до 23:00, запрет распространяется и на сотрудников заведений. Однако эти ограничения не коснутся привокзальных точек питания, а также тех, что расположены в аэропортах.

Также будут закрыты детские комнаты в развлекательных и торговых центрах. Мероприятия с участием более чем 70 человек будут разрешены только на открытом воздухе, однако под ограничения не попадут спорткомплексы и культурные объекты. Присутствие гостей на свадебных церемоний будут ограничено 20 людьми.

