Кремль о пандемии COVID-19: надеяться на лучшее, готовиться к худшему

Показатель суточного прироста новых больных коронавирусом в России приблизился к 20 тысячам: за минувшие сутки выявлено 19 404 пациента с диагнозом COVID-19. В Кремле ситуацию с распространением инфекции в стране назвали сложной, но контролируемой.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, удерживать ситуацию позволяют меры по мобилизации системы здравоохранения. Говоря о прогнозах, Песков назвал стандартной следующую формулу поведения: «Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». По его словам, Россия в противодействии коронавирусу опирается, прежде всего, на свой опыт, полученный весной, но также использует и наработки других стран.

Сбои, отмеченные в ряде регионов, известны президенту, рассказал Песков, добавив, что налажена система экстренного реагирования на них. Реакция на один из таких «сбоев» сегодня была явлена в виде решения губернатора Омской области, где в конце октября двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение 10 часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Это удалось только после того, как машины скорой помощи с пациентами подъехали к зданию омского Минздрава. Сегодня губернатор Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.

Проблему распространения коронавируса в России может решить только введение жесткой самоизоляции, чтобы прервать цепочку передачи вируса – с таким заявлением выступил на пресс-конференции НСН первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров. При этом он сослался на просьбы со стороны самих врачей, «особенно, в тех регионах, где достигнут предел коечного фонда».

В Москве необходимости в новом жёстком карантине нет, заверил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, московская система здравоохранения «справляется с вызовами». Вместе с тем, он признал, что после стабилизации ситуации в предыдущие две недели уровень заболеваемости коронавирусом и госпитализаций в Москве вновь растёт. На этом фоне решением столичного градоначальника дистанционный режим обучения для старшеклассников московских школ продлен до 22 ноября.

Воздержаться от поездок за пределы России сегодня призвал сограждан МИД страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила это «крайне неблагоприятным эпидемиологическим фоном в мире». Нынешним эпицентром распространения коронавируса она назвала Европу. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы, - сказала Захарова. По ее мнению, вторая волна коронавируса грозит оказаться опаснее первой.

Зимой, кстати, тоже все начиналось с призывов не покидать пределы страны.

