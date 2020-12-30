В Петербурге начался период жестких эпидограничений

В Санкт-Петербурге в среду, 30 декабря, начинается период жестких противовирусных ограничений. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул, 10 января.

В городе не будут работать рестораны, кафе, бары, музеи и театры. Кроме того, согласно указу властей города, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.

В Петербурге готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

При этом ресторанам разрешили принимать посетителей на зимних верандах. Власти надеются, что введенные ограничения сократят число планировавших отправиться на каникулы в этот город туристов.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге отменил рождественские богослужения.

Между тем, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин ранее рассказал об итогах года для городской экономики, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинКоронавирусСанкт-Петербург
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