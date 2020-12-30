В Петербурге начался период жестких эпидограничений

При этом ресторанам разрешили принимать посетителей на зимних верандах. Власти надеются, что введенные ограничения сократят число планировавших отправиться на каникулы в этот город туристов.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Петербурге отменил рождественские богослужения.

Между тем, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин ранее рассказал об итогах года для городской экономики, передает RT.

