В Петербурге на 7% уменьшилось число активных больных COVID-19
В Санкт-Петербурге количество активных больных COVID-19 за прошедшую неделю уменьшилось на 7,64%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственный координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции.
В сообщении указано, что уменьшилось не только число заболевших, но и число госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями. Так, в больницы попало на 22,7% меньше человек, чем на предыдущей неделе.
По состоянию на 25 января в Петербурге находится 102 664 активных больных. Городской комитет по здравоохранению, по данным агентства, будет принимать решение о сокращении коечного фонда для больных COVID-19.
Петербург с 321 709 случаями заражения занимает второе место по количеству заболевших среди российских регионов. За последние сутки в городе зафиксировано 2 116 случаев заражения COVID-19.
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