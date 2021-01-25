В Петербурге на 7% уменьшилось число активных больных COVID-19

В сообщении указано, что уменьшилось не только число заболевших, но и число госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями. Так, в больницы попало на 22,7% меньше человек, чем на предыдущей неделе.

По состоянию на 25 января в Петербурге находится 102 664 активных больных. Городской комитет по здравоохранению, по данным агентства, будет принимать решение о сокращении коечного фонда для больных COVID-19.

Петербург с 321 709 случаями заражения занимает второе место по количеству заболевших среди российских регионов. За последние сутки в городе зафиксировано 2 116 случаев заражения COVID-19.

