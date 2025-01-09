В парке «Тайган» львы впервые остались в саванне из-за теплой зимы
В крымском сафари-парке «Тайган» львы впервые вместо теплых вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории. Об этом рассказал РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
По его словам, нынешняя зима в Крыму аномально теплая и до сих пор не было холодов, при которых бы львы зашли в открытые зимние вольеры. Животные до сих пор гуляют в саванне, чего не случалось за всю историю «Тайгана».
Как правило львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну – благоустраивали и готовили к весеннему сезону.
Сафари-парк «Тайган» - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем находится около 60 львов и более 50 тигров, а также другие животные и птицы. Территория парка составляет 32 гектара.
В крымские сафари-парк и зоопарк доставили 800 пострадавших от мазута птиц.
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