В парке «Тайган» львы впервые остались в саванне из-за теплой зимы

Как правило львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну – благоустраивали и готовили к весеннему сезону.

Сафари-парк «Тайган» - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем находится около 60 львов и более 50 тигров, а также другие животные и птицы. Территория парка составляет 32 гектара.

В крымские сафари-парк и зоопарк доставили 800 пострадавших от мазута птиц.



