В парке «Тайган» львы впервые остались в саванне из-за теплой зимы

В крымском сафари-парке «Тайган» львы впервые вместо теплых вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории. Об этом рассказал РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.

По его словам, нынешняя зима в Крыму аномально теплая и до сих пор не было холодов, при которых бы львы зашли в открытые зимние вольеры. Животные до сих пор гуляют в саванне, чего не случалось за всю историю «Тайгана».

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Как правило львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну – благоустраивали и готовили к весеннему сезону.

Сафари-парк «Тайган» - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем находится около 60 львов и более 50 тигров, а также другие животные и птицы. Территория парка составляет 32 гектара.

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ФОТО: t.me/taygan_park
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