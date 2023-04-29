В Орловской области не будут проводить парад в День Победы

Как отметил губернатор во время прямого эфира на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», область «вынуждена отказаться» от проведения традиционных мероприятий. По словам Клычкова, шествие «Бессмертный полк» будет проходить в интерактивном формате.

«При этом мы сохраняем в планах возложение цветов, проведем другие локальные мероприятия», - указал глава региона.

Кроме того, губернатор сообщил об отмене традиционного шествия-митинга на 1 мая.

Меры безопасности были приняты из-за рисков, связанных с проведением массовых мероприятий.

