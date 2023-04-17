В Оренбурге загрызших ребенка собак выпустят на улицу после отлова

Ранее стало известно, что собаки загрызли 8-летнего мальчика, который гулял у гаражей около своего дома на улице Кольцевой.

В мэрии сообщили, что представители специализированной организации «Мы нашли вам друга» выезжали на место трагедии, обнаружили там стаю бродячих псов и забрали четырех небиркованных собак; еще три были с бирками, подтверждающими стерилизацию и наличие прививки от бешенства.

«В соответствии с нормами ... после совершения всех необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания», — сообщили власти.

В администрации Оренбурга указали, что местные жители неоднократно жаловались на бродячих псов с Кольцевой, специалисты уже выезжали в этот район, забирали животных и возвращали собак по истечении срока передержки.

