В Оренбурге уровень реки Урал вырос до 1075 см
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 1075 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.
Отмечается, что уровень воды вырос на 6 см.
«[По состоянию] на 12:00 (10:00 мск) — 1075 см», — сообщили в ЕДДС.
Опасным считается уровень воды в 930 см.
Как отметил мэр Оренбурга Сергей Салмин, в городе подтоплены 3968 приусадебных участков, 2326 домов, эвакуированы 1258 человек. В течение суток ожидается пик паводка в населенном пункте.
Ранее Салмин заявлял о подтоплении более 3600 домовладений, дворовых территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru