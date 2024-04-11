В Оренбурге уровень реки Урал вырос до 1075 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 1075 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

В Оренбурге вода подошла к многоквартирным домам

Отмечается, что уровень воды вырос на 6 см.

«[По состоянию] на 12:00 (10:00 мск) — 1075 см», — сообщили в ЕДДС.

Опасным считается уровень воды в 930 см.

Как отметил мэр Оренбурга Сергей Салмин, в городе подтоплены 3968 приусадебных участков, 2326 домов, эвакуированы 1258 человек. В течение суток ожидается пик паводка в населенном пункте.

Ранее Салмин заявлял о подтоплении более 3600 домовладений, дворовых территорий.

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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