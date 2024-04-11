Мэр Оренбурга заявил о подтоплении 3600 домовладений

Свыше 3600 домовладений, дворовых территорий подтоплено в Оренбурге из-за паводков, ситуация остается сложной. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин.

В Оренбуржье нормализацию обстановки с паводками ожидают не раньше 25 апреля

«Сейчас напряженная ситуация у нас больше всего складывается у многоквартирных домов ЖК "Гранд парк". Там всю ночь работала техника, сейчас мы туда будем передавать водоналивные дамбы, которые передали нам МЧС», — цитирует градоначальника РИА Новости.

Салмин указал, что в ЖК «Дубки» вода подошла близко, однако еще не достигла критических отметок.

Как отметил градоначальник, главная задача — безопасность горожан. В связи с этим Салмин призвал «не дожидаться критических ситуаций» и эвакуироваться в максимально короткое время.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 см, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
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