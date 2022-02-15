ОНФ: средний возраст пассажирского автобуса в России превышает 10 лет
Средний срок эксплуатации автобусов в российских регионах превышает 10 лет. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Как сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, порядка 39% автобусного парка выходят на маршруты уже более 10 лет.
«У нас есть регионы, которые обладают новым автобусным парком. Это Москва, Республика Марий Эл, Тюменская область, Республика Чувашия, Тверская область. И регионы, в которых ситуация довольно плачевная. В первую очередь это Северная Осетия, где до 84% автобусов превышает десятилетний срок службы, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хабаровский край», – сказал Беленький.
Выступая на заседании координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта он отметил, что проблемы с автопарком связаны не только со сроками эксплуатации. По результатам проверок был выявлен также ряд технических проблем. Так, у 28% обследованных автобусов в ненадлежащем виде находятся сидения, есть следы повреждений и коррозии на кузове. 58% машин не приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Более чем в половине автобусов (51%) нет аудиосистем для оповещения пассажиров об остановках.
При этом, как показал опрос ОНФ, 64% граждан добираются на общественном транспорте до поликлиник и каждый раз сталкиваются с трудностями по пути. К таким трудностям опрошенные россияне отнесли: отсутствие удобного маршрута, несоблюдение расписания, задержки из-за пробок и неразумное расположение автобусных остановок относительно медицинских учреждений.
«Есть вопиющие случаи, когда в рамках модернизации первичного звена здравоохранения построены новые поликлиники или больницы, а к ним нет никаких маршрутов общественного транспорта. В этих регионах необходимо обратить внимание и скорректировать ситуацию»,– сказал Беленький.
Как передает ТАСС, по итогам заседания координационного совета по вопросам общественного транспорта, в ОНФ предложили сформировать единый реестр всех российских автобусов, поддержать законодательное закрепление определения понятия «срок эксплуатации транспортного средства» и установить максимальное значение этого срока. Также общественники предлагают разработать программы поэтапного обновления подвижного состава общественного транспорта в регионах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Шольц: Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой
- Евросоюз вслед за НАТО осудил обращение Госдумы к Путину по ДНР и ЛНР
- Валиева сохранила лидерство после короткой программы на Олимпиаде
- Путин напомнил о развязанной НАТО войне против Белграда
- Валиева с ошибкой выступила в короткой программе на Олимпиаде
- Путин назвал условия продолжения поставок газа через Украину
- Минфин ожидает стабилизации ипотечных ставок на уровне 11-12%
- Московский суд признал законным оборотный штраф Meta почти в 2 млрд рублей
- Переговоры Путина и Шольца продлились более трёх часов
- Лавров жестом ответил на вопрос о вторжении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru