ОНФ: средний возраст пассажирского автобуса в России превышает 10 лет

Средний срок эксплуатации автобусов в российских регионах превышает 10 лет. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Как сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, порядка 39% автобусного парка выходят на маршруты уже более 10 лет.

«У нас есть регионы, которые обладают новым автобусным парком. Это Москва, Республика Марий Эл, Тюменская область, Республика Чувашия, Тверская область. И регионы, в которых ситуация довольно плачевная. В первую очередь это Северная Осетия, где до 84% автобусов превышает десятилетний срок службы, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хабаровский край», – сказал Беленький.