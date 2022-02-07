Водитель автобуса осуждён на 5 лет за смертельное ДТП под Калининградом

Водитель рейсового автобуса в Калининграде, попавшего в ДТП, в котором погибли шесть человек, приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения ему запрещено профессионально заниматься управлением транспортными средствами почти три года.

Суд признал 67-летнего мужчину в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц. Авария произошла 27 сентября 2020 года. Водитель рейсового автобуса превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли пять пассажиров автобуса, в том числе, ребёнок девяти лет, а также водитель грузового автомобиля. Ещё трое пассажиров автобуса получили тяжёлые травмы.

Водитель своей вины не признал, он утверждает, что потерял сознание, из-за чего и произошла авария. Однако данная версия не подтверждается показаниями свидетелей, результатами экспертиз и другими свидетельствами.

