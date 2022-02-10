В Подмосковье проверят транспортные компании

В ближайшее время в Подмосковье начнется проверка, с целью выявить недобросовестных перевозчиков. Об этом сообщил в пресс-центре «Радио 1» депутат Госдумы Александр Толмачёв.

По его словам, в отношении нарушителей буду приняты соответствующие меры.

«Сегодня нарушаются права пассажиров. Люди приходят работать, зарабатывают деньги, и нужно, чтобы эти деньги не только зарабатывали, но и предоставляли качественные услуги. И завтра мы с этим недобросовестным перевозчиком разберёмся», — подчеркнул Толмачёв.

Также он напомнил о том, что каждый перевозчик в Московской области обязан принимать карту «Стрелка».

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:ДепутатОбщественный ТранспортБезопасность На ТранспортеПодмосковье
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