В Подмосковье проверят транспортные компании
В ближайшее время в Подмосковье начнется проверка, с целью выявить недобросовестных перевозчиков. Об этом сообщил в пресс-центре «Радио 1» депутат Госдумы Александр Толмачёв.
По его словам, в отношении нарушителей буду приняты соответствующие меры.
«Сегодня нарушаются права пассажиров. Люди приходят работать, зарабатывают деньги, и нужно, чтобы эти деньги не только зарабатывали, но и предоставляли качественные услуги. И завтра мы с этим недобросовестным перевозчиком разберёмся», — подчеркнул Толмачёв.
Также он напомнил о том, что каждый перевозчик в Московской области обязан принимать карту «Стрелка».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Скончался вирусолог, открывший ВИЧ, Люк Монтанье
- Париж и Брюссель запретили «конвои свободы» против COVID-ограничений
- «Не осталось ничего»: Жена Олега Сироты о разделе имущества после развода
- «Надругался над реликвией!» В Белоруссии завели дело на мэра Днепра из-за замены флага
- Лиз Трасс пригласила Лаврова посетить Великобританию
- В Подмосковье проверят транспортные компании
- Глава МИД Британии оправдалась за «непризнание» суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем
- Депутат объяснил причину проблем с транспортом в Московской области
- Индия отменяет обязательный въездной карантин для туристов с 14 февраля
- Анджелина Джоли призвала принять в США закон о домашнем насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru