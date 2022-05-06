В Омской области продлили масочный режим

По данным еженедельного мониторинга ведомства, к 28 апреля от COVID-19 привились 1 184 648 человек.

«Уровень коллективного иммунитета - 49,1%. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем "иммунная прослойка" уменьшается в своих показателях», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

В связи с этим масочный режим был продлен до 31 мая. Жителям Омской области следует носить защитные маски в общественных местах и транспорте.

Ранее ковидные ограничения и масочный режим продлили в Псковской области. Меры будут действовать до конца мая, пишет RT.

