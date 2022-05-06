В Омской области продлили масочный режим
Масочный режим в Омской области продлили до конца мая, так как жители региона не делают повторные прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По данным еженедельного мониторинга ведомства, к 28 апреля от COVID-19 привились 1 184 648 человек.
«Уровень коллективного иммунитета - 49,1%. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем "иммунная прослойка" уменьшается в своих показателях», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.
В связи с этим масочный режим был продлен до 31 мая. Жителям Омской области следует носить защитные маски в общественных местах и транспорте.
Ранее ковидные ограничения и масочный режим продлили в Псковской области. Меры будут действовать до конца мая, пишет RT.
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