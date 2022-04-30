На Чукотке отменят масочный режим
30 апреля 202204:58
Масочный режим отменят с 1 мая на Чукотке, в регионе перестанет действовать требование носить маски в общественных местах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
«С 1 мая в Чукотском автономном округе частично отменяется обязательный масочный режим», — отмечается в заявлении.
Власти приняли такое решение в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru