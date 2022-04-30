На Чукотке отменят масочный режим

Масочный режим отменят с 1 мая на Чукотке, в регионе перестанет действовать требование носить маски в общественных местах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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«С 1 мая в Чукотском автономном округе частично отменяется обязательный масочный режим», — отмечается в заявлении.

Власти приняли такое решение в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусЧукотка
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