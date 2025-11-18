В Омской области часть промышленных предприятий отключили от газа
Ряд предприятий в Омском районе Омской области отключили от газа после возгорания на газопроводе. Об этом рассказал глава региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.
Ранее стало известно о возгорании в поле в районе поселка Ростовка из-за аварии на подземном участке газопровода.
По словам губернатора, после инцидента котельные обеспечивают топливом по резервным газопроводам, пишет Ura.ru.
«Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме», - указал Хоценко.
Кроме того, губернатор рассказал, что с ЧП разбираются специалисты, населенным пунктам области ничего не угрожает.
