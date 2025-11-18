В Омской области часть промышленных предприятий отключили от газа

Ряд предприятий в Омском районе Омской области отключили от газа после возгорания на газопроводе. Об этом рассказал глава региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

В поле под Омском произошел пожар из-за аварии на газопроводе

Ранее стало известно о возгорании в поле в районе поселка Ростовка из-за аварии на подземном участке газопровода.

По словам губернатора, после инцидента котельные обеспечивают топливом по резервным газопроводам, пишет Ura.ru.

«Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме», - указал Хоценко.

Кроме того, губернатор рассказал, что с ЧП разбираются специалисты, населенным пунктам области ничего не угрожает.

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
