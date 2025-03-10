В Ленобласти иномарка протаранила семь машин и въехала в стену

Автомобиль Infiniti протаранил семь припаркованных машин и въехал в стену здания в поселке имени Свердлова в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

ЧП произошло накануне вечером на Западном проезде в поселке во Всеволожском районе. По данным МВД, водитель Infiniti, предположительно, находился в состоянии опьянения. Автомобилист совершил наезд сразу на семь припаркованных автомобилей, врезался в стену здания, а затем оставил машину и скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. Водителя разыскивают.

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