В Омске могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан могут ввести в Омске. Об этом заявил замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович в ходе брифинга.
По его словам, соответствующее распоряжение сейчас готовит Роспотребнадзор.
Замминистра отметил, что окончательное решение об обязательной вакцинации и ее сроках пока не принято.
Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации также в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской областях и в Туле. О намерении ввести подобные меры заявили власти Мурманской и Магаданской областей.
Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что для стимулирования вакцинации в России необходимо отметить масочный режим для тех, кто уже сделал прививку, передает Ura.ru.
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