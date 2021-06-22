В Омске могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

По его словам, соответствующее распоряжение сейчас готовит Роспотребнадзор.

Замминистра отметил, что окончательное решение об обязательной вакцинации и ее сроках пока не принято.

Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации также в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской областях и в Туле. О намерении ввести подобные меры заявили власти Мурманской и Магаданской областей.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что для стимулирования вакцинации в России необходимо отметить масочный режим для тех, кто уже сделал прививку, передает Ura.ru.

