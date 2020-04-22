В одной из больниц Владивостока выявлен крупный очаг COVID-19
Крупный очаг коронавирусной инфекцией выявлен в больнице №2 во Владивостоке. Как пишет ТАСС, об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В правительстве региона добавили, что в общей сложности за минувшие сутки официально подтверждены 74 новых случая заражения COVID-19, сообщает телеканал 360.
Как заявил Кожемяко, на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. Кроме того, по его словам, на карантин помещены 159 человек, в обсерваторах находятся 250, отмечает телеканал 360. Life.ru.
Глава региона подчеркнул, что самый крупный очаг инфицирования выявлен в больнице, где коронавирусная инфекция обнаружена у 42 человек, 17 из них являются сотрудниками медучреждения, подчеркивает RT.
Ранее НСН писала, что в Центральной городской клинической больницы №1 в Екатеринбурге зафиксирована вспышка коронавируса. Первичный анализ подтвердил COVID-19 у 78 врачей и пациентов. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этой связи было принято решение о закрытии лечебного учреждения на карантин. Кроме того, результаты тестов будут перепроверены в областном Центре гигиены и эпидемиологии.
У большинства заболевших нет никаких симптомов, передает РИА ФАН.
По некоторым данным, источником заражения в больнице стал один из врачей, который, в свою очередь, подхватил инфекцию от соседки по дому, сообщает Ura.ru.
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