В очереди у Крымского моста скопилось около 1,4 тысяч машин

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон скопилось около 1,4 тысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Уточняется, что со стороны материковой части России находится 400 транспортных средств. Время ожидания составит около двух часов. Со стороны полуострова скопилось 980 транспортных средств, а время ожидания около трех часов.

На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом

Сегодня движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. Последнее ограничение продлилось более часа.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в порту «Кавказ» загорелся паром, на борту которого находилось 30 цистерн с топливом. Судно позднее затонуло. Про предварительным данным, на пароме находилось пять человек, об их судьбе пока ничего неизвестно.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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