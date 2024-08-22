В очереди у Крымского моста скопилось около 1,4 тысяч машин
В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон скопилось около 1,4 тысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Уточняется, что со стороны материковой части России находится 400 транспортных средств. Время ожидания составит около двух часов. Со стороны полуострова скопилось 980 транспортных средств, а время ожидания около трех часов.
Сегодня движение по Крымскому мосту перекрывали дважды. Последнее ограничение продлилось более часа.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в порту «Кавказ» загорелся паром, на борту которого находилось 30 цистерн с топливом. Судно позднее затонуло. Про предварительным данным, на пароме находилось пять человек, об их судьбе пока ничего неизвестно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru