На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом

По его словам, на месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района и «Кубань СПАС».

«Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», - написал он.

В оперативном штабе Кубани добавили, что инциденту в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара №3, к месту направлен пожарный поезд.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что атака на Курскую область может быть манёвром для возобновления контрнаступления ВСУ на Крым, сообщает «Свободная пресса».

