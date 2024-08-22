На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом

На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков.

ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае

По его словам, на месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района и «Кубань СПАС».

«Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», - написал он.

В оперативном штабе Кубани добавили, что инциденту в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара №3, к месту направлен пожарный поезд.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что атака на Курскую область может быть манёвром для возобновления контрнаступления ВСУ на Крым, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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