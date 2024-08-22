Паром в порту «Кавказ» после атаки ВСУ затонул

В результате полученных повреждений в ходе атаки ВСУ паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Об этом сообщил оперштаб Кубани. Там уточнили, что очагов возгорания на территории самого порта нет.

Ранее глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков сообщал, что на пароме, поврежденном при атаке ВСУ, находилось 30 цистерн с топливом. Для тушения пожара в порт направили пожарный поезд, уточнили в оперштабе Краснодарского края.

По предварительным данным, на пароме в момент атаки находились пять человек, их судьба до сих пор неизвестна, сообщили в экстренных службах.







