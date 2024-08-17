В очереди к Крымскому мосту скопилось более 1400 автомобилей

Более 1400 автомобилей скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к объекту.

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«В очереди со стороны Тамани находится 917 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — отмечается в сообщении.

При этом со стороны Керчи возможности проезда ожидают 520 авто, время ожидания составляет примерно два часа.

В ночь на 16 августа средства ПВО отразили атаку 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту.

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ФОТО: РИА Новости
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