Комиссия по ЧС признала угрозой ЧС последствия ракетной атаки на Крымский мост

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала последствия ракетной атаки на Крымский мост и регион угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В городе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, говорится в сообщении.