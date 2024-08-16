Комиссия по ЧС признала угрозой ЧС последствия ракетной атаки на Крымский мост
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала последствия ракетной атаки на Крымский мост и регион угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
В городе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, говорится в сообщении.
В заседании приняли участие представители городских властей, МЧС, полиции и ресурсоснабжающих организаций. Основным вопросом была оценка ситуации, возникшей после ночной ракетной атаки на Керчь.
В связи с обследованием и ремонтом ограничено движение на участке улицы Советской. Керченским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» организован подвоз воды в центр города. О каких именно повреждениях идет речь, не уточняется. Власти заявляют, что ситуация в городе стабильная и все службы работают в штатном режиме.
Минобороны ранее сообщило, что российские ПВО отразили групповой удар 12 ракет ATACMS по Крымскому мосту, уничтожив все ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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