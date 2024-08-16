Российские средства ПВО сбили 12 ракет ATACMS на подлете к Крымскому мосту

Российские средства ПВО в ночь на 16 августа отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья

В Минобороны уточнили, что все ракеты были уничтожены.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили топливную базу военной техники ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Крымский МостСпецоперацияВСУУкраина

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