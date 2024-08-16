Российские средства ПВО сбили 12 ракет ATACMS на подлете к Крымскому мосту
16 августа 202413:17
Российские средства ПВО в ночь на 16 августа отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что все ракеты были уничтожены.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили топливную базу военной техники ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru