СМИ: ФИФА не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за лесных пожаров

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена переносить запланированный на 19 июля матч финал чемпионата мира из-за смога в Нью-Йорке и окрестностях на фоне лесных пожаров в Канаде. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, представители ФИФА и директор рабочей группы Белого дома по мундиалю Эндрю Джулиани провели неформальные обсуждения в связи с ситуацией. Ожидается, что после ухудшения качества воздуха 18 июля смог по большей части рассеется к дню игры.

Финал ЧМ-2026 состоится в Ист-Ратерфорде неподалеку от Нью-Йорка. Накануне утром индекс качества воздуха в мегаполисе находился на отметке 166 - «вредно для здоровья». Сейчас этот показатель улучшился, он снизился до 67 - умеренного уровня загрязнения.

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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