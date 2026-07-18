СМИ: ФИФА не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за лесных пожаров

По данным агентства, представители ФИФА и директор рабочей группы Белого дома по мундиалю Эндрю Джулиани провели неформальные обсуждения в связи с ситуацией. Ожидается, что после ухудшения качества воздуха 18 июля смог по большей части рассеется к дню игры.

Финал ЧМ-2026 состоится в Ист-Ратерфорде неподалеку от Нью-Йорка. Накануне утром индекс качества воздуха в мегаполисе находился на отметке 166 - «вредно для здоровья». Сейчас этот показатель улучшился, он снизился до 67 - умеренного уровня загрязнения.

