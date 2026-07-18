Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ

Венесуэла получила доступ к своим активам 346 млн долларов в Международном валютном фонде. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Дельси Родригес в Telegram.

«После разрушительного двойного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств», - указала политик.

Деньги направят на восстановление и реконструкцию после стихийного бедствия. Власти намерены оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильем и инфраструктурой, удовлетворении прочих потребностей.

Ранее в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что около 1,8 млн человек необходима гуманитарная помощь после мощного землетрясения в Венесуэле.

