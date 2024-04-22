В Новосибирской области река Уй подтопила жилые дома
Река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области из-за паводка вышла из берегов и подтопила два жилых дома и шесть приусадебных участков. Об этом заявил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов, передает РИА Новости.
Как отметил Орлов, вода в реке близ населенного пункта Орловка превысила критический уровень. Из-за подтоплений были отселены жители домов, власти организовали подвоз продуктов. Орлов допустил, что в зону подтопления может попасть местная котельная, в связи с этим оборудование демонтировали, чтобы избежать его уничтожения.
«Прогнозируется достижение критических уровней воды на реках Колыванского района – в населенном пункте Пихтовка и Убинского района – населенный пункт Крещенка. В обоих случаях действуют экстренные предупреждения», — указал начальник главка МЧС.
Орлов также предупредил о возможных подтоплениях прибрежных территорий отдельных участков дорог.
Между тем власти Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол у села Коркино за сутки повысился на 80 см и достиг 554 см, отмечает телеканал «360».
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