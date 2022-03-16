В Новосибирской области отменят масочный режим
Масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, в скором времени будет отменен в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.
«С учетом того, что пятая волна коронавируса сходит на нет,.. я дал поручение оперативному штабу совместно с управлением Роспотребнадзора подготовить соответствующее решение и представить его на следующем заседании правительства»,— сообщил Травников на пресс-конференции.
При этом власти региона продлят режим повышенной готовности, так как COVID-19 не отступил окончательно, несмотря на снижение заболеваемости.
Ранее масочный режим уже отменили в Москве и Подмосковье, Тамбовской области, напоминают Известия. Кроме того, со среды ношение масок перестанет быть обязательным в Красноярском крае, отмечает RT.
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