В Новосибирской области отменят масочный режим

«С учетом того, что пятая волна коронавируса сходит на нет,.. я дал поручение оперативному штабу совместно с управлением Роспотребнадзора подготовить соответствующее решение и представить его на следующем заседании правительства»,— сообщил Травников на пресс-конференции.

При этом власти региона продлят режим повышенной готовности, так как COVID-19 не отступил окончательно, несмотря на снижение заболеваемости.

Ранее масочный режим уже отменили в Москве и Подмосковье, Тамбовской области, напоминают Известия. Кроме того, со среды ношение масок перестанет быть обязательным в Красноярском крае, отмечает RT.

