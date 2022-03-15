Аксенов анонсировал отмену масочного режима в Крыму
Масочный режим на территории Крыма будет окончательно отменен на текущей неделе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон"», — рассказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее масочный режим и соблюдение антиковидных мер в организациях отменили в Москве. Также на фоне улучшения эпидобстановки отменили ограничения в Тамбовской и Московской областях, пишет Ura.ru.
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