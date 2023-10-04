В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций Евросоюза
Терминалы-паркоматы для оплаты муниципальной парковки в Новосибирске перестали работать с 3 октября из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
В мэрии отметили, что в рамках заключенного контракта на создание автоматизированной информационной системы управления платными парковками были выбраны паркоматы французской компании Flowbird S.A.S. Однако из-за ограничений ЕС производитель приостановил обслуживание и работу лицензионного ПО в России.
«Соответственно прием и возврат платежей через терминалы оплаты (паркомат) за нахождение транспортного средства на муниципальных платных парковках невозможен», — указали власти.
Автомобилистам предлагают оплачивать парковку с помощью смс-сообщений на номер 9878, мобильного приложения «Горпарковки» или сайта parking-54.ru.
Ранее паркоматы Flowbird приостановили работу во Владивостоке, напоминает RT.
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