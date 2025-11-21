«АвтоВАЗ» к концу года соберет в Петербурге три тысячи Lada Iskra

Объем производства автомобилей Lada Iskra в Санкт-Петербурге к концу года превысит 3 тысячи единиц. Об этом рассказал журналистам глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По его словам, на петербургском заводе соберут «чуть более 3 тысяч» машин.

«В сумме по Петербургу и Тольятти мы вышли на темп 15 автомобилей в час. Конвейеры могут работать с различной скоростью - мы настраиваем их под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Беларусь», - отметил Соколов.

Производство Lada Iskra стартовало в марте 2025 года. В линейке доступны седан, универсал и версия Cross, стоимость авто начинается от 1,25 млн рублей, отмечает 360.ru.

