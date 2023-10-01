Во Владивостоке отключили паркоматы из-за санкций Евросоюза

Во Владивостоке производитель парковочного оборудования Flowbird заявил о приостановке работы паркоматов из-за усиления санкций Евросоюза. Об этом на своем сайте сообщила компания «Цифровое Приморье».

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Устройства безналичной оплаты парковки отключены с 1 октября. Отмечается, что они не будут работать временно.

Водителей попросили использовать альтернативные способы оплаты: приложение «Цифровое Приморье», сайт или СМС.

На этой неделе власти Швеции запретили телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование российским фирмам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Санкции ЕСПарковкаАвтомобилиВладивосток

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