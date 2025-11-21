Над территорией России сбили 33 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью уничтожили над Россией 33 дрона ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 23.00 мск 20 ноября до 7.00 мск 21 ноября... перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Военные ликвидировали по семь БПЛА в Смоленской и Ростовской областях, шесть – в Белгородской, четыре – в Крыму, по два – в Воронежской области и Краснодарском крае. Кроме того, пять дронов были сбиты над акваторией Черного моря.

Ранее силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников в Брянской и Курской областях, напоминает РЕН ТВ.

