Над территорией России сбили 33 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО прошедшей ночью уничтожили над Россией 33 дрона ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 23.00 мск 20 ноября до 7.00 мск 21 ноября... перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Военные ликвидировали по семь БПЛА в Смоленской и Ростовской областях, шесть – в Белгородской, четыре – в Крыму, по два – в Воронежской области и Краснодарском крае. Кроме того, пять дронов были сбиты над акваторией Черного моря.
Ранее силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников в Брянской и Курской областях, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России сбили 33 украинских беспилотника
- Шаман анонсировал совместный проект с Надеждой Бабкиной
- В Ростовской области из-за беспилотной атаки повреждена ЛЭП
- Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
- Опрос: Треть россиян планируют работать в новогодние праздники
- Шаман не собирается переводить свои хиты на другие языки
- Депутат связала давки в школах со старыми требованиями к строительству
- Ужесточены условия для получения мигрантами полиса ОМС
- Путин заявил, что на Украине во власти находится ОПГ
- Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru