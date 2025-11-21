Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики
Представительница Мексики Фатима Бош Фернандес одержала победу в финале конкурса красоты «Мисс Вселенная», следует из прямой трансляции смотра.
Конкурс состоялся в Бангкоке в Центре выставок и конгрессов IMPACT.
«Корону 74-го конкурса "Мисс Вселенной" получает участница из Мексики!» - объявил ведущий.
На втором месте оказалась участница из Таиланда Вина Павина Сингх, третье заняла представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.
Также в конкурсе участвовала россиянка Анастасия Венза, она вошла в число 30 финалисток.
Ранее стало известно, что на отборочном туре «Мисс Вселенной» представительница Ямайки упала со сцены и не смогла подняться самостоятельно. Девушку увезла скорая помощь, отмечает РЕН ТВ.
