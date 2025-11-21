Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики

Представительница Мексики Фатима Бош Фернандес одержала победу в финале конкурса красоты «Мисс Вселенная», следует из прямой трансляции смотра.

Конкурс состоялся в Бангкоке в Центре выставок и конгрессов IMPACT.

«Корону 74-го конкурса "Мисс Вселенной" получает участница из Мексики!» - объявил ведущий.

На втором месте оказалась участница из Таиланда Вина Павина Сингх, третье заняла представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.

Также в конкурсе участвовала россиянка Анастасия Венза, она вошла в число 30 финалисток.

Ранее стало известно, что на отборочном туре «Мисс Вселенной» представительница Ямайки упала со сцены и не смогла подняться самостоятельно. Девушку увезла скорая помощь, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МексикаКонкурсКонкурс Красоты

Горячие новости

Все новости

партнеры