В Нижегородской области произошла утечка нефтепродуктов

Утечку нефтесодержащей эмульсии зафиксировали в Кстовском районе Нижегородской области, власти ввели режим повышенной готовности. Об этом заявили в региональном Минэкологии.

Площадь загрязнения не называется.

«Установлены боновые заграждения. До конца недели запланированы работы по удалению нефтепродуктов с поверхности воды», - указано в сообщении.

По данным Горьковской железной дороги, утечку нефтесодержащей эмульсии выявили у поселка Березовый в полосе отвода на участке Ройка - Зелецино. Специалисты занимаются локализацией места разлива. Нарушений в работе расположенной на этом участке тяговой подстанции нет.

Ранее в Черном море близ Новороссийска из-за нештатной ситуации произошел разлив нефти, обошлось без жертв и пострадавших.

