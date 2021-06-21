В Мурманской области объявили об обязательной вакцинации для ряда работников
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о введении обязательной вакцинации в Мурманской области от COVID для сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий. Ранее о намерении ввести обязательную вакцинацию для этих категорий граждан заявлял глава региона Андрей Чибис.
Сроки и порядок процедуры вакцинирования пока не объявлен.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о недопустимости увольнений жителей региона за отказ от вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru