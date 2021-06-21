В Мурманской области объявили об обязательной вакцинации для ряда работников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о введении обязательной вакцинации в Мурманской области от COVID для сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий. Ранее о намерении ввести обязательную вакцинацию для этих категорий граждан заявлял глава региона Андрей Чибис.

Сроки и порядок процедуры вакцинирования пока не объявлен.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о недопустимости увольнений жителей региона за отказ от вакцинации.

