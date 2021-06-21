Сахалинский губернатор заявил о недопустимости увольнений за отказ от вакцинации

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал взять под защиту жителей региона, которым будут угрожать увольнением за отказ от вакцинации.

Сахалинская область входит в число регионов, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

«Если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям человек не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать. Никто не допустит того, чтобы человек получал вакцину под угрозой увольнения. Поэтому мы запустили горячую линию, чтобы взять сахалинцев и курильчан под защиту», - заявил Лимаренко.

По его словам, вакцинация ни в коем случае не будет принудительной, поскольку должны быть учтены интересы каждого человека.

Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации также в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской областях и в Туле. О намерении ввести подобные меры заявили власти Мурманской и Магаданской областей.

