В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки вакцинированных от COVID-19

Председатель комитета по вопросам социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев рассказал о мерах поддержки вакцинированным от коронавирусной инфекции жителей Подмосковья. Он отметил, что в их числе – регулярные розыгрыши недвижимости, а также премирование предприятиями сотрудников, сделавших прививку.

«Московская область одна из первых приняла решения о стимулировании вакцинации. Мы регулярно разыгрываем новые трёхкомнатные квартиры для тех, кто принимает участие в вакцинации. Многие предприятия в Московской области для своих сотрудников вводят дополнительные премирования за вакцинацию, и мы это приветствуем», - цитирует Голубева «Радио 1».

Также он поддержал инициативу о дополнительной материальной поддержке пенсионеров, прошедших вакцинацию от COVID-19.

В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привившихся от COVID-19

Напомним, ранее в понедельник, 19 июля, депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации от коронавируса. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий подчеркнул, что некоторые региональные власти пытаются назначить такие выплаты, однако федерального решения пока нет. В связи с этим Власов предложил ввести федеральное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей для граждан на пенсии, которые полностью привились от коронавирусной инфекции.

По словам Власова, такой материальный стимул побудит взрослое население России прививаться и станет дополнительной мерой социальной поддержки.


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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирусВакцинация
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