В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки вакцинированных от COVID-19
Председатель комитета по вопросам социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев рассказал о мерах поддержки вакцинированным от коронавирусной инфекции жителей Подмосковья. Он отметил, что в их числе – регулярные розыгрыши недвижимости, а также премирование предприятиями сотрудников, сделавших прививку.
«Московская область одна из первых приняла решения о стимулировании вакцинации. Мы регулярно разыгрываем новые трёхкомнатные квартиры для тех, кто принимает участие в вакцинации. Многие предприятия в Московской области для своих сотрудников вводят дополнительные премирования за вакцинацию, и мы это приветствуем», - цитирует Голубева «Радио 1».
Также он поддержал инициативу о дополнительной материальной поддержке пенсионеров, прошедших вакцинацию от COVID-19.
Напомним, ранее в понедельник, 19 июля, депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации от коронавируса. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Парламентарий подчеркнул, что некоторые региональные власти пытаются назначить такие выплаты, однако федерального решения пока нет. В связи с этим Власов предложил ввести федеральное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей для граждан на пенсии, которые полностью привились от коронавирусной инфекции.
По словам Власова, такой материальный стимул побудит взрослое население России прививаться и станет дополнительной мерой социальной поддержки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Путин предложил продлить предельный срок службы маршалов, генералов и адмиралов
- Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
- Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
- СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
- Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку
- Байден обвинил Китай в помощи хакерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru