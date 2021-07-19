В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки вакцинированных от COVID-19

Председатель комитета по вопросам социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев рассказал о мерах поддержки вакцинированным от коронавирусной инфекции жителей Подмосковья. Он отметил, что в их числе – регулярные розыгрыши недвижимости, а также премирование предприятиями сотрудников, сделавших прививку.

«Московская область одна из первых приняла решения о стимулировании вакцинации. Мы регулярно разыгрываем новые трёхкомнатные квартиры для тех, кто принимает участие в вакцинации. Многие предприятия в Московской области для своих сотрудников вводят дополнительные премирования за вакцинацию, и мы это приветствуем», - цитирует Голубева «Радио 1».

Также он поддержал инициативу о дополнительной материальной поддержке пенсионеров, прошедших вакцинацию от COVID-19.