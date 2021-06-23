В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привившихся от COVID-19

Власти Московской области разыграют еще одну квартиру среди жителей региона, прошедших вакцинацию от коронавируса, в конце июля. Об этом рассказала журналистам зампредседателя правительства, министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что уже в воскресенье состоится розыгрыш квартиры среди жителей Подмосковья, привившихся 15-25 июня. Победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове. По словам Стригунковой, около 20 тысяч человек заявили о желании участвовать в этой акции.

«С учетом такого высокого роста заинтересованности среди наших жителей мы приняли решение, что в конце июля мы точно также проведем еще один розыгрыш одной квартиры, расположенной в ближайшем Подмосковье, в ближнем поясе — это до 15 км от МКАД», — цитирует Стригункову ТАСС.

