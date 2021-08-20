В Москве зарегистрировали минимум смерти из-за COVID-19 за сутки с 14 апреля

В Москве число умерших из-за коронавируса за сутки возросло на 52. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там отметили, что этот прирост стал минимальным с 14 апреля. Днем ранее в столице зарегистрировали 54 смерти. Также в оперштабе добавили, что в Москве за сутки зарегистрировано 1 925 новых инфицированных, пишет Свободная пресса.

В России же за минувшие 24 часа выявили 20 992 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 705 523 человека, отмечает RT.