В Москве зарегистрировали минимум смерти из-за COVID-19 за сутки с 14 апреля
В Москве число умерших из-за коронавируса за сутки возросло на 52. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там отметили, что этот прирост стал минимальным с 14 апреля. Днем ранее в столице зарегистрировали 54 смерти. Также в оперштабе добавили, что в Москве за сутки зарегистрировано 1 925 новых инфицированных, пишет Свободная пресса.
В России же за минувшие 24 часа выявили 20 992 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 705 523 человека, отмечает RT.
А ранее сообщалось, что Белгородская область стала лидером среди регионов России по доле привитых первым компонентом вакцины и полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.
По последним сведениям, опубликованным оперативными штабами регионов, на всей территории страны привито 40,5 млн россиян, из них 32,9 млн человек прошли полную иммунизацию.
Первое и второе место в десятке регионов с самой значительной долей вакцинированных заняли Белгородская область (здесь привито 38,16% от общего числа жителей) и Чукотка (37,66% от населения). Замыкает тройку Московская область, оба компонента вакцины здесь получили 32,43% от населения. В столице привились 28,45% жителей, она находится на девятом месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru