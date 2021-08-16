В Москве выявили минимальный суточный прирост COVID-19 с конца марта

В Москве за минувшие сутки выявили 1 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что это минимальный показатель с 31 марта. За прошедшие 24 часа коронавирус привел к смерти 54 человек, что стало минимальным значением с начала мая. Выздоровели 2 152 пациента.

В России создали убивающий COVID-19 материал

Что касается России в целом, то суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил 20 765. Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятерку лидеров по суточному приросту больных вошли Свердловская и Нижегородская области, пишет «Свободная пресса».

С учётом новых данных в России с начала эпидемии выявили более шести с половиной миллионов инфицированных, отмечает Газета.ру.


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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЭпидемияМоскваКоронавирус
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