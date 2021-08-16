В Москве выявили минимальный суточный прирост COVID-19 с конца марта

Что касается России в целом, то суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил 20 765. Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятерку лидеров по суточному приросту больных вошли Свердловская и Нижегородская области, пишет «Свободная пресса».

С учётом новых данных в России с начала эпидемии выявили более шести с половиной миллионов инфицированных, отмечает Газета.ру.



