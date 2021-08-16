В России создали убивающий COVID-19 материал

Российские ученые создали материал, который способен убивать вирусы, контактирующие с ним, за несколько секунд. Из этой материи планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять ее в качестве воздушных фильтров, отмечают «Известия».

Антисептический материал, который получил название «Ионит», представили специалисты из НПО «Здоровье нации». Он представляет собой нетканое полотно. В отличие от масок и других средств индивидуальной защиты он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их, подчеркивает Ura.ru.

Во время исследований ученые помещали штамм вируса на материал и проверяли его структуру через 15, 30 и 60 минут. Оказалось, что COVID-19 был деактивирован всего за секунду после контакта с «Ионитом».