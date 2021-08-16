В России создали убивающий COVID-19 материал
Российские ученые создали материал, который способен убивать вирусы, контактирующие с ним, за несколько секунд. Из этой материи планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять ее в качестве воздушных фильтров, отмечают «Известия».
Антисептический материал, который получил название «Ионит», представили специалисты из НПО «Здоровье нации». Он представляет собой нетканое полотно. В отличие от масок и других средств индивидуальной защиты он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их, подчеркивает Ura.ru.
Во время исследований ученые помещали штамм вируса на материал и проверяли его структуру через 15, 30 и 60 минут. Оказалось, что COVID-19 был деактивирован всего за секунду после контакта с «Ионитом».
А ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижата Омарова заявила, что постковидный синдром значительно ухудшает качество жизни у трети переболевших коронавирусом на протяжении трех-четырех месяцев. По словам специалиста, люди не могут нормально заниматься повседневными делами и ухаживать за собой. Как отметила медик, выздоровление занимает от двух до шести недель в зависимости от тяжести течения COVID-19.
При этом, постковидный синдром может сохраняться в течение полугода, постепенно регрессируя и угасая.
В свою очередь, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что летальность от коронавируса может вырасти в случае дальнейшей мутации инфекции, для защиты необходимо вакцинировать как можно больше людей в максимально короткий срок.
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