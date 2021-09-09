В Москве в рамках эксперимента соцработники будут поддерживать пациентов стационаров

В российской столице стартует эксперимент, в рамках которого соцработники в стационарах будут оказывать больным и их родственникам психологическую, организационную и социальную поддержку. Об этом на IV Форуме социальных инноваций регионов заявила заммэра Москвы по вопросами социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие проходит в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его программа построена вокруг восьми основных направлений – это здоровье, образование, карьеры, долголетие, а также высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее.

Врач рассказал, почему пересчитывать антитела перед прививкой от COVID-19 не обязательно

А ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. По ее словам, с начала пандемии донорами стали 24 тысячи переболевших и вакцинированных москвичей. Они совершили более 32 тысяч донаций — некоторые (17%) сдавали плазму неоднократно.

Плазма от вакцинированных «Спутником V» доноров не менее эффективна, чем плазма от переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с Telegram-каналом Радиоточка НСН» рассказала врач-трансфузиолог, заведующая отделением переливания крови ГКБ 52 Оксана Карпова.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваБольница
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