В Москве в рамках эксперимента соцработники будут поддерживать пациентов стационаров

В российской столице стартует эксперимент, в рамках которого соцработники в стационарах будут оказывать больным и их родственникам психологическую, организационную и социальную поддержку. Об этом на IV Форуме социальных инноваций регионов заявила заммэра Москвы по вопросами социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие проходит в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его программа построена вокруг восьми основных направлений – это здоровье, образование, карьеры, долголетие, а также высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее.