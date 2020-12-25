В Москве подвели итоги конкурса киберспортивных стартапов Game Innovators

Победителям столичного конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр поступили предложения о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, конкурс оказался востребованным как среди новичков, итак среди опытных игроков. Всего заявились на участие в конкурсе 185 проектов. В финал были отобраны только 20 из них. Им уже поступили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов.