В Москве подвели итоги конкурса киберспортивных стартапов Game Innovators

Победителям столичного конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр поступили предложения о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, конкурс оказался востребованным как среди новичков, итак среди опытных игроков. Всего заявились на участие в конкурсе 185 проектов. В финал были отобраны только 20 из них. Им уже поступили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов.

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Кроме того, шесть команд договорились о сотрудничестве между собой, пять - нашли заказчиков, а еще три - менторов.

«Game Innovators - первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсМосква
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