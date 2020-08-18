В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»

В Москве завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». В пресс-службе столичной федерации компьютерного подчеркнули, что за три месяца работы проекта было зарегистрировано 58 тысяч заявок на участие в турнирах. Отмечается, то киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам, среди которых Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StarCraft II, FIFA 20, World of Tanks и другие.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев подчеркнул, что проект стал популярен как среди игроков, так и среди зрителей. Трансляции в СМИ и социальных сетях набрали более 30 млн просмотров, а финалы игр и спецпроекты посмотрели полтора миллиона зрителей.

Добавим, в июне главная столичная киберплатформа совместно с Федерацией шахмат Москвы запустили шахматную онлайн-студию. Она стартовала игровой партией между звездой интеллектуальной игры гроссмейстером и Чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу Сергеем Карякиным и руководителем Департамента спорта города Москвы Алексеем Кондаранцевым.