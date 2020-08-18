В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»
В Москве завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». В пресс-службе столичной федерации компьютерного подчеркнули, что за три месяца работы проекта было зарегистрировано 58 тысяч заявок на участие в турнирах. Отмечается, то киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам, среди которых Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StarCraft II, FIFA 20, World of Tanks и другие.
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев подчеркнул, что проект стал популярен как среди игроков, так и среди зрителей. Трансляции в СМИ и социальных сетях набрали более 30 млн просмотров, а финалы игр и спецпроекты посмотрели полтора миллиона зрителей.
Добавим, в июне главная столичная киберплатформа совместно с Федерацией шахмат Москвы запустили шахматную онлайн-студию. Она стартовала игровой партией между звездой интеллектуальной игры гроссмейстером и Чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу Сергеем Карякиным и руководителем Департамента спорта города Москвы Алексеем Кондаранцевым.
Ранее стало известно, что первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи. Кроме того, призёры конкурсного отбора обратятся к теме волонтерства, информирует пресс-служба ИРИ.
Как уточнил директор ИРИ Антон Ключкин, релиз игровых фильмов на тему киберспорта намечен на ближайшую осень. По его оценке, данная тема имеет большие перспективы, год от года она набирает всё большую популярность. Крупные компании уже выразили готовность снимать такое кино.
Один из проектов будет представлять собой комедийный веб-сериал о команде молодых людей, которые увлечены популярной игрой «League of Legends».
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